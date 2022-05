Isola, chi è dimagrito di più fino ad oggi? Cosa notano gli utenti

I naufraghi in Honduras continuano a perdere peso: chi è dimagrito di più fino ad ora?

La permanenza in Honduras sta mettendo a dura prova i naufraghi dell’Isola dei Famosi, soprattutto per quanto riguarda il cibo e l’alimentazione.

Molti dei concorrenti sono visibilmente dimagriti, tanto che sui social gli spettatori si interrogano su chi sia dimagrito di più. Nicolas Vaporidis è il nome più pronunciato: l’attore ha perso tanto peso, a differenza di Edoardo Tavassi che invece sembra avere ancora lo stesso aspetto dei primi giorni di reality.

Quando infatti Ilary Blasi gli ha chiesto “Per quale motivo il pubblico dovrebbe tenerti in gioco?”, il fratello di Guendalina Tavassi ha risposto: “Perché sono entrato qua per dimagrire e ancora non sono dimagrito del tutto. Fatemi andare via a 90 chili. Ho paura di essere il primo naufrago dell’Isola a tornare a casa ingrassato.

“Nicolas e Alessandro sono quelli che stanno scomparendo in un modo impressionante, sono magrissimi, sono solo ossa” ha twittato un utente. “Nicolas sempre educatissimo, va detto. È dimagrito più di tutti ma rimane sempre rispettoso e non fa sceneggiate inutili” ha scritto un altro.

“Anche Marco è dimagrito abbastanza” ha fatto notare qualcun altro, “Io amo Edoardo, cioè è il primo naufrago che non è dimagrito e non si è abbronzato in 40 e più giorni sull’Isola” ha scritto un altro utente.

“Nicolas è dimagrito tantissimo, sta diventando trasparente. Come Awed l’anno scorso. Dategli dei caspita di integratori” ha scritto preoccupato un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset