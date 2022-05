Isola dei famosi, quanto guadagna Nicolas Vaporidis? ‘Gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi’: cosa afferma Guendalina Tavassi

Quanto guadagna Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi? Le affermazioni di Guendalina Tavassi scatenano i dubbi sul cachet del naufrago

All’Isola dei Famosi i rapporti tra i naufraghi non sono sempre rose e fiori. Anzi, in molti casi abbiamo visto dei litigi piuttosto accesi tra i concorrenti del reality show di casa Mediaset tanto che ultimamente è sorta una domanda, un dubbio sollevato da Guendalina Tavassi: quanto guadagna Nicolas Vaporidis?

Quanto guadagna Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi? Il naufrago avrebbe un cachet davvero alto… almeno secondo Guendalina Tavassi! Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Vaporidis ha parlato male dell’Isola dei Famosi? Le parole di Edoardo Tavassi

Andiamo con ordine. Nei tanti litigi che all’Isola stanno coinvolgendo Nicolas Vaporidis e i fratelli Tavassi, Edoardo si è scagliato contro certe dichiarazioni dell’attore: “Lui ripete di non essere trashe che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola, che è il programma che fa, questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto”.

Quanto guadagna Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi?

Il motivo in questione, secondo Guendalina Tavassi è presto svelato e avrebbe a vedere con il suo ricco cachet e su quanto guadagna Nicolas Vaporidis per ogni puntata del reality show.

“Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore – ha detto la sorella di Edoardo – Parla di cifre inesistenti. Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash. Io sono fiera di essere la regina del trash”.

Di lui si racconta che prenderebbe circa 10mila euro a puntata. Cifre che per ovvie ragioni non sono state confermate ufficialmente e che rappresentano quindi soltanto una voce di corridoio. Ma sarà così? Nicolas sta facendo l’Isola dei Famosi solo per soldi?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset