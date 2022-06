Isola, ci sono anomalie nei risultati dei tamponi Covid dei naufraghi? Cosa si cela dietro gli accertamenti? 

Alcuni spettatori sospettano che dietro i continui accertamenti in infermeria si nasconda qualcos'altro...

All’Isola dei famosi è in atto uno strano andirivieni dall’infermeria, dove più o meno a rotazione tutti i naufraghi stanno passando diverse ore con la motivazione ufficiale degli “accertamenti medici”.

Ultima in ordine di tempo è stata Maria Laura De Vitis, che prima di abbandonare i suoi compagni ha affermato un preoccupato “Spero di tornare”. Gli spettatori più attenti stanno cominciando a sospettare che il passaggio obbligato in infermeria sia in qualche modo collegato ai tamponi anti Covid obbligatori ai quali i naufraghi si sottopongono prima di ogni puntata in diretta.

C’è forse qualche anomalia nei risultati che costringe l’organizzazione a fare di volta in volta ulteriori accertamenti per scongiurare la presenza del Covid a Cayo Cochinos?

“Secondo me accertamenti medici = ci sono anomalie nei risultati dei tamponi Covid che si fanno ogni pre puntata. Se è un falso positivo ritornano subito, se è un positivo effettivo stanno in infermeria finché non si negativizzano” ha scritto un utente su Twitter.

“Ma cos’è sta storia degli accertamenti? Ora anche Maria Laura, non avranno il Covid?” ha ipotizzato un utente, “Il Covid è andato dappertutto” ha scritto un altro spettatore.

