Isola dei famosi, Soleil Sorge e l’imprevisto durante il viaggio di ritorno: ‘sempre più stanche e deturpate’

Soleil Sorge e Vera Gemma di ritorno dall'Isola dei Famosi: ecco il loro viaggio disastroso sull'aereo che arriva dal Messico

Il viaggio di ritorno di Soleil Sorge e Vera Gemma dopo la loro incursione a L’Isola dei Famosi si è rivelato più arduo del previsto. Ma cosa avranno mai combinato le due ex naufraghe?

Soleil Sorge e Vera Gemma sono di ritorno dall’Isola dei Famosi dopo la loro incursione nel reality show di Casa Mediaset: tra una cosa e l’altra le due ‘piratesse’ hanno vissuto un viaggio decisamente movimentato. Ma cosa avranno mai combinato? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Vera Gemma e Soleil Sorge di ritorno dal Messico: cosa è successo

Andiamo con ordine. Di ritorno dal Messico e dall’Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma hanno documentato su Instagram il loro disastroso viaggio, fatto di calore, sudore, zanzare e stanchezza.

“Sempre più stanche e deturpate dalle zanzare – ha esordito Vera Gemma – in condizioni estetiche molto critiche, le vostre piratesse sono riuscite a superare la prova che le ha fermate all’andata: il volo dal Messico“.

Poi, Soleil le ha fatto subito eco: “Dopo 34 ore di viaggio, percepiti 47 anni, si trovano di fronte all’ultima prova per arrivare in Italia. Riusciranno le nostre piratesse ad arrivare a casa prima di morire di vecchiaia? Lo scoprirete nella prossima puntata“.

Le due, però, sono riuscite a rientrare. E, anzi, come annunciato ironicamente da Soleil Sorge nelle sue Stories al termine del viaggio di ritorno: “Vera Gemma non mi sopporta più!”. Quest’ultima, dal canto suo, è rimasta con gli occhi fissi sul telefono, quasi a voler ignorare Stasi. Qualcosa però ci suggerisce che la loro disavventura non è finita qui!

