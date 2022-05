Isola, ‘4 anni chiuso in casa’: Marco si confida con Mercedesz Henger. Cosa è successo prima di andare all’Isola dei Famosi 

Marco Cucolo si confida ed emergono alcuni suoi momenti difficili prima di sbarcare sull'Isola

All’Isola dei Famosi, oltre alle discussioni, alcuni naufraghi trovano il tempo anche per confrontarsi e confidarsi: è quello che è successo a Marco Cucolo, che ha trovato una porta aperta per parlare in Mercedesz Henger, da poco sbarcata sull’isola.

Marco è rimasto molto dispiaciuto della nomination di Roger Balduino e ha cercato di confrontarsi con lui per avere un chiarimento.

Dopo aver parlato con il modello, il fidanzato di Lory Del Santo si è sfogato con Mercedesz Henger e le ha riportato le parole di Roger. In particolare, a colpire Marco è stata la posizione di Roger, quest’ultimo sostiene non ci siano due gruppi ma uno solo.

Durante la chiacchierata con Mercedesz, Marco ha rivelato di essere stato chiuso in casa per 4 anni, uscendo al massimo due volte a settimana, ma non ha spiegato il motivo. Ha confessato anche di aver litigato con Lory del Santo per un mese prima di andare all’Isola, perché lui non voleva partecipare, non se la sentiva.

“4 anni chiuso in casa? Cosa è successo a Marco?” ha chiesto un utente, rimasto colpito dalle sue parole, “Cucolo sta parlando più in questi giorni che in tutta la sua intera permanenza” ha notato un altro spettatore.

“Altro che Alessandro” Il vero puro, sincero e trasparente dell’isola è Marco” ha scritto un altro utente. “Forza Marco Cucolo! Devi sbatterli fuori tutti!” ha scritto un altro utente, sperando che il fidanzato di Lory superi la nomination.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset