Tommaso Zorzi è sempre più amato dal pubblico e dai concorrenti dell'Isola dei Famosi, ma la cosa sembra causare un po' di gelosia tra gli altri opininiosti

Che Tommaso Zorzi sia amatissimo nel suo ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi non è una novità, sebbene sembra che stia nascendo un po’ di gelosia nei suoi confronti da parte degli altri opinionisti. Sarà realtà o soltanto una speculazione? Qual è la verità su questa storia?

Scenata di gelosia degli opinionisti dell’Isola nei confronti di Tommaso Zorzi per via del cachet? I rumors ci danno delle succose notizie su quello che starebbe succedendo nel reality di Ilary Blasi. Photo Credits: Ufficio Diffusione Palinsesti Mediaset

Tommaso Zorzi, il cachet e la gelosia degli altri opinionisti

Andiamo con ordine. Il gossip su Tommaso Zorzi e la gelosia degli altri opinionisti arriva da Ogni Mattina, dove Santo Pirrotta si è lasciato andare a uno dei suoi pettegolezzi, gettando in realtà una vera e propria bomba.

“All’Isola ci sono tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi – ha esordito Pirrotta – Contrariamente a quello che appare, devi sapere che c’è un po’ di maretta, un po’ di mare agitato tra di loro. Il motivo? Intanto sono le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso”.

Il tutto dipenderebbe dal cachet corrisposto da Mediaset a Tommy e alle sue colleghe: “Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto. Ricordiamo che all’inizio dovevano essere loro due, poi in corsa si è aggiunto Tommaso, che è entrato così in punta di piedi. Lui inizialmente aveva rifiutato e tutto è cambiato quando Elettra ha avuto il Covid”.

Secondo le voci di corridoio, Tommaso prenderebbe infatti circa 30mila euro a puntata, mentre Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini sarebbero ferme ad una cifra che oscilla ‘solo’ tra i 20 e i 25mila.

Ilary Blasi: “A me non mi salutano mai!”

Dall’altro lato, però, un po’ di gelosia nei confronti di Tommaso Zorzi l’ha mostrata anche Ilary Blasi.

Che Tommy trasformi in oro tutto ciò che tocchi ormai lo sappiamo tutti, ma da quando è entrato come opinionista all’Isola riesce qualche volta a mettere in ombra anche la stessa conduttrice. I concorrenti sull’Isola e alla Palapa, infatti, sembrano avere un debole per lui, tanto che tutti, nessuno (o quasi) escluso, lo salutano puntualmente al termine dei collegamenti.

Ilary se n’è accorta, tanto da dire la sua, in maniera un po’ ironica ma con un filo di invidia: “A me non mi salutano mai!” Rassegnazione o gelosia?

Photo Credits: Ufficio Diffusione Palinsesti Mediaset