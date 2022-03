Isola dei Famosi, escluso in extremis l’amico di Totti: c’entra Noemi?

Tutto potrebbe essere quasi pronto per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi ma il gossip sui naufraghi non si ferma

Tutto potrebbe essere quasi pronto per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, c’è chi azzarda anche a ipotizzare una data di partenza: il 21 marzo 2022. Ma con le notizie più o meno certe, spuntano anche gossip e ipotesi dei Vip che faranno parte del cast.

In attesa della messa in onda, sembra certo che al timone della conduzione ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, la showgirl è stata travolta dal gossip in questi ultimi giorni per via delle voci che la vogliono vicino alla rottura con Francesco Totti.

Nonostante il video sui social in cui Francesco smentisce e parla di fake news in merito al suo matrimonio, c’è chi insiste sulla presunta crisi matrimoniale. Ma cosa c’entra tutto questo con l’Isola dei Famosi?

Sembrerebbe infatti che un naufrago sia stato escluso dal reality: si tratta di Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e amico di Noemi Bucchi: quest’ultima secondo i gossip più spinti sarebbe la nuova fiamma proprio di Francesco Totti.

Alex dal canto suo avrebbe rispedito subito al mittente le dicerie attraverso delle dichiarazioni rilasciate al Messaggero, sottolineando che invece lui e Ilary Blasi si conoscono da tanti anni e che niente e nessuno avrebbe ostacolato la sua partecipazione al reality di Mediaset, anzi.

“Conosco Noemi da quando è una ragazzina ma non l’ho presentata io a Francesco” avrebbe dichiarato Nuccetelli al Messaggero.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset