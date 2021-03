Zorzi, ‘ora tutti sul carro del vincitore’: il suo commento al post di Tommaso ha fatto stizzire i fan

Un commento di Taylor Mega non piace ai fan di Tommaso Zorzi che l'accusano di voler salire sul carro del vincitore dopo il trionfo al GF Vip

Solo qualche giorno prima che Tommaso Zorzi uscisse vincitore dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sul web sembravano non contarsi le critiche nei suoi confronti. Critiche che, secondo molti suoi fan, sono magicamente scomparse dopo il trionfo dell’influencer nel reality di casa Mediaset. E a finire sotto accusa è in particolare Taylor Mega… ma cosa avrà mai combinato?

I fan di Tommaso Zorzi se la prendono con Taylor Mega, accusata di aver tentato di salire sul “carro del vincitore” nonostante le critiche dei giorni scorsi. Photo Credits: Kikapress

Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, prima del suo trionfo come vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi era stato criticato per le sue accuse a Dayane Mello, della quale aveva messo fortemente in dubbio il coming out.

Tra le critiche ricevute da Tommaso c’erano quelle di Taylor Mega, che di lui aveva detto in una storia: “Voglio bene a Tommaso e tifo anche per lui. Però dire a Dayane che non può dichiarare di essere bisex in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una ca..ata”.

Parole non particolarmente dure e dalle quali trasuda anche un certo affetto nei confronti di Tommaso, ma che non sono piaciute ai fan dello stesso Zorzi, che se la sono legata al dito.

“Ora tutti sul carro del vincitore”: le critiche dei fan di Tommaso Zorzi a Taylor Mega

Ecco che quindi, quando Taylor Mega si è congratulata con Zorzi per la sua vittoria al GF Vip, le critiche sono partite copiose.

Taylor aveva semplicemente commentato un post di Tommaso con un “Grande Tommy” seguito da emoji di applausi e cuoricini…

Parole che non sono particolarmente piaciute ai fan, tanto che qualcuno ha ripreso lo screen del commento, scrivendo: “mo vogliono salire tutti sul carro del vincitore dopo averlo affossato quando non c’era”.

mo vogliono salire tutti sul carro del vincitore dopo averlo affossato quando non c’era 🤡 #tzvip pic.twitter.com/WBbDZTbGe7 — sophia ☽ (@maparliam0dime) March 2, 2021

Eh le conviene farselo amico — 61%/57% (@laauryyiiii) March 2, 2021

Quando scopre le cose dopo vedremo — vale (@vale034918041) March 2, 2021

foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress