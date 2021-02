‘Mezza lesbica’, Tommaso Zorzi e i fan divisi per la frase a Dayane Mello: cosa ha detto dopo la puntata

Tommaso Zorzi fa una sfuriata a Dayane Mello dopo il comportamento tenuto da quest’ultima in puntata, arrivando a darle della "mezza lesbica"

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha fatto una sfuriata contro Dayane Mello, rea di aver fatto una sorta di coming out dicendo di essere innamorata di Rosalinda, arrivando a darle della “mezza lesbica”. Le sue parole hanno fatto discutere il popolo del web, dove ci sono ovviamente due agguerrite fazioni, una in favore di Tommy e una che supporta la modella brasiliana…

Il coming out di Dayane Mello al GF Vip

Andiamo con ordine. Già da qualche giorno Dayane Mello aveva fatto capire di provare dei forti sentimenti per Rosalinda, tanto da essersi detta innamorata di lei. Lo ha fatto anche all’inizio dell’ultima puntata, facendo quindi una sorta di coming out.

Tuttavia, alla fine della stessa puntata, Dayane ha nominato la stessa Rosalinda… a suo dire per salvare Samantha De Grenet.

Tommaso Zorzi su Dayane Mello: “Mezza lesbica”

È stato a quel punto che Tommaso Zorzi è esploso contro di lei, accusandola di non avere rispetto: “La tua cosa su Rosalinda è una ca.ata. Io per come sono io, che sulla mia pelle ho vissuto cosa significa vivere e combattere per un amore dello stesso sesso, arrivare qua e vedere che vai in tv…”

“Ho vissuto, tu non sai cosa ho vissuto…”, ha cominciato a dire Dayane Mello, prima di essere interrotta da un: “Tu che vieni qua a dire ‘sono mezza lesbica’ a me mi sta sul ca..o. Mi sembra una mancanza di rispetto per chi ha sofferto per queste cose. Hai detto una ca.ata”.

La sfuriata di Tommy contro Dayane

Dayane Mello ha poi provato a ribattere ancora, dicendo: “Non sono mezza lesbica, so che cosa voglio: so cosa ho provato”.

Tommaso è però partito in quinta, con un lungo monologo: “Oggi secondo me hai dato dimostrazione che la tua maschera è caduta, sei una grandissima stratega, pur di avere una clip ti inventi le stron..te. La tua è una grandissima stron..ta e non hai rispetto per le persone che quel sentimento lo sanno provare, cosa che tu non sai fare”.

Poi è andato avanti, tirando in mezzo anche Oppini: “Dopo tutto quello che tu hai detto su me e Francesco dovrei stare anche zitto di fronte a ciò che fai tu? Tu sei tutto e il contrario di tutto. Parte la puntata e dici di amare Rosalinda, finisce la puntata e la nomini… sai cosa vuol dire ‘ti amo?’ evidentemente no. Se amo una persona non la metto in condizione di essere sbattuta fuori da un gioco…”

Dayane ha ribattuto, stavolta in maniera più debole: “Pensa quello che vuoi Tommy, ma tu non sai niente della mia vita. Non è così, io da quattro settimane mi sono distanziata da Rosalinda. Non cambio quello che ho deciso, ovvero di mettere Samantha al primo posto”.

Il web diviso su Tommaso e Dayane

Inutile dire che sulla questione il popolo del web si è diviso. Com’era prevedibile, c’è chi si è messo dalla parte di Tommaso, chi da quella di Dayane.

E così tra un “Tommaso, ti amo, ti venero, ti voglio sposare”, compare anche un “Mi rimbomba nella testa il MEZZA LESBICA di Tommaso. Questa cosa detta da un membro della comunità LGBT è agghiacciante”.

C’è chi chiede che vengano presi provvedimenti nei confronti di Zorzi per le parole rivolte a Dayane Mello: “Io spero che il ‘mezza lesbica’ non passi inosservato domani. Sul serio, puoi essere Tommaso Zorzi protetto del GF, ma fino ad una certa. Sto ragazzino qualcuno DEVE metterlo al suo posto. Da bisessuale il ‘mezza lesbica’ mi offende. E non poco”.

E c’è chi infine le celebra: “Sentite bene le parole di Tommaso. A Dayane è proprio caduta la maschera. incommentabile stasera”.

