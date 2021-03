Tommaso Zorzi nero su Pretelli? Cosa ha dichiarato su Clubhouse dopo l’intervista di Pierpaolo

In un’intervista a SuperGuida Tv, Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua recente avventura al Grande Fratello Vip, facendo ovviamente riferimento anche a Tommaso Zorzi, che […]

In un’intervista a SuperGuida Tv, Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua recente avventura al Grande Fratello Vip, facendo ovviamente riferimento anche a Tommaso Zorzi, che il reality lo ha vinto. Tuttavia, sembra che alcune delle sue parole non siano proprio piaciute all’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi. Cosa avrà mai detto l’ex velino?

Pierpaolo Pretelli parla di Tommaso Zorzi in un'intervista, quest'ultimo replica a modo suo su ClubHouse.

Pierpaolo Pretelli parla di Tommaso Zorzi: le sue dichiarazioni

Andiamo con ordine. In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Pierpaolo Pretelli ha fatto riferimento a Tommaso Zorzi, parlandone in maniera non proprio simpatica: “I più strateghi sono stati Dayane e Tommaso. Lui penso sia stato un concorrente ideale per questo gioco perché ha creato sempre le dinamiche. Tommaso è una persona che riesce a scindere i sentimenti dal gioco, è cinico. Basta pensare che ha nominato Stefania, che è la sua migliore amica, Maria Teresa e Francesco. Io non l’avrei mai fatto”.

Poi, al di là del suo rapporto con Giulia Salemi, Pretelli si è augurato di poter instaurare un giorno “un rapporto più sereno” con Tommy e magari che si “possa trovare un punto di incontro con Giulia”.

Tommaso se la prende con Pierpaolo su Clubhouse?

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sui social ha cominciato a circolare la voce che Tommaso Zorzi abbia “fatto nero” Pierpaolo Pretelli su Clubhouse, parlandone in malo modo.

La verità è però un’altra. Di fronte a una chiara domanda che gli chiedeva “cosa ne pensi di Pier?”, Tommy ha semplicemente risposto “andiamo avanti…” senza fare ulteriori commenti. Tra i due, quindi, non c’è certo un rapporto idilliaco, ma da qui a parlare di litigi ed insulti passa tantissimo…

"Ha fatto nero Pier"

X: cosa ne pensi di Pier ch_

Tommy: Andiamo avanti..

"Ha fatto nero Pier"

X: cosa ne pensi di Pier ch_

Tommy: Andiamo avanti..

