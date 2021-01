Tommaso Zorzi censurato nella casa: la frase della regia e i dubbi dei suoi fan. Cosa è successo

Al GF Vip Tommaso Zorzi sembra essere stato censurato dalla regia: il concorrente non è apparso praticamente per tutto il pomeriggio e una strana voce ha parlato di evitare i contatti con lui…

Nella casa del GF Vip stanno succedendo delle cose quanto meno curiose, tanto è vero che in molti telespettatori hanno notato che Tommaso Zorzi possa essere stato in qualche modo censurato dalla regia del reality. Ma cosa c’è dietro questo sospetto? Cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia?

GF Vip: la regia ha censurato Tommaso Zorzi?

Partiamo dal principio. Giulia Salemi, Andrea Zenga e Andrea Zelletta erano intenti a parlare quando si è sentita la voce di uno degli autori che, lasciando il microfono acceso ad alta voce, ha detto: “Ragazzi vi ricordo che non dobbiamo… non dobbiamo evitare proprio i contatti, anche esterni, con Tommaso”.

Una presa di posizione che sembra indicare che la regia del GF Vip abbia effettivamente censurato Tommaso Zorzi, tanto è vero che in molti si sono lamentati di tutto questo.

Su Twitter le proteste e l’hashtag #FATECIVEDERETOMMASO

“Ma evitare i contatti esterni a Tommaso voleva dire togliere la regia su di lui!?”, ha scritto una fan lanciando anche l’hashtag #FATECIVEDERETOMMASO. E un’altra ha notato: “appena qualche concorrente parla di Tommi cambiano regia e da oggi non hanno mai inquadrato Tommaso se non in 2-3 momenti che stava con gli altri”.

Le ipotesi sul perché la regia del GF Vip abbia censurato Zorzi sono diverse, tanto è vero che qualcuno ha scritto: “Raga ma se Tommaso sta così male forse la regia vuole evitare di inquadrarlo proprio per questo motivo”.

E un altro utente lancia una teoria alternativa: “Ma secondo me Tommaso oggi è uscito dalla casa del Grande Fratello per fare qualcosa perché impossibile che sia a letto da oggi pomeriggio e non l’hanno mai inquadrato 5 minuti!! Qui ci stanno nascondendo qualcosa! Ecco cosa voleva dire quella voce in regia!”.

Insomma, il mistero si infittisce… quale sarà mai la verità?

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy