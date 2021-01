GF Vip, ‘Io me ne vado’: la reazione di Tommaso Zorzi dopo aver visto Francesco Oppini: cosa è successo nella notte

Al GF Vip, Tommaso Zorzi 'ruba' ai coinquilini una foto di Francesco Oppini e poi rimane a guardarla: ecco la sua reazione durante la serata.

Nonostante Francesco Oppini non sia più nella casa del Grande Fratello Vip, è indubbio che abbia lasciato il segno in Tommaso Zorzi: lo dimostra la reazione di quest’ultimo di fronte ad una sua foto. Ma cosa avrà mai combinato il celebre influencer?

Tommaso Zorzi: la reazione dopo aver visto la foto di Francesco Oppini

Andiamo con ordine. In serata, nella casa del GF Vip i concorrenti hanno fatto un gioco nel quale una persona avrebbe dovuto estrarre la foto di un altro coinquilino o ex della casa per tentare di far indovinare agli altri chi fosse.

Fin qui nulla di strano, se non per la reazione di Tommaso Zorzi, che ha prepotentemente preteso per sé la foto di Francesco Oppini, portandosela via dicendo: “Io me ne vado”. Poi, seduto sul divano, è rimasto per diversi minuti tenendola tra le mani mentre la guardava sognante…

Una reazione, la sua, che ha mandato in solluchero il popolo del web, sempre attento rispetto a questi dettagli e pronto a cogliere ogni minima reazione… Tanto è vero che nel frattempo, su Instagram ne è successa un’altra.

Francesco indossa la maglietta di Tommaso: la Storia su Instagram

Francesco Oppini ha infatti postato nelle sue stories una sua foto con addosso la maglietta firmata da Tommaso Zorzi con la scritta “sono ariete ascendente esaurito”, quasi a voler mandare un segnale di vicinanza all’amico ancora chiuso nella casa del GF Vip.

Un momento fantastico e un gesto meraviglioso, specie se si pensa ai momenti difficili che Tommy sta vivendo in questi ultimi giorni…

tommaso che si prende la foto di francesco e se la tiene per se sottone del mio cuore⚰️⚰️⚰️#TZVIP pic.twitter.com/jyCNbarPzz — 𝒜𝓃𝓃 (@loujshuvg) January 21, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy