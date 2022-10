GF vip, Antonino sgancia bomba su Ginevra e fa infuriare i fan: cosa ha detto sulla loro presunta storia

Antonino Spinalbese sgancia la bomba sul suo presunto legame con Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip: cosa ha confessato a Cristina Quaranta

Antonino Spinalbese, al GF Vip, ha parlato molto di Ginevra Lamborghini con Cristina Quaranta, facendo riferimento al loro presunto legame e alle ipotetiche dinamiche di coppia che sembrava si stessero creando tra loro. Ma quale bomba avrà sganciato sulla sorella di Elettra?

GF Vip: Antonino Spinalbese si sfoga parlando di Ginevra Lamborghini

Andiamo con ordine… Parlando con Cristina, Antonino Spinalbese ha fatto riferimento a Ginevra Lamborghini, fugando ogni dubbio sulla possibilità che tra loro potesse nascere qualcosa.

“All’esterno… scegli… che ti metti a fare la coppiettina qua dentro? Qua non c’era nessuno, nemmeno con Ginevra! Non c’erano coppie… C’erano dinamiche ma non c’erano coppie. Che poi si creano delle dinamiche sì, è ovvio”, ha detto l’ex compagno di Belen Rodriguez.

La Quaranta ha quindi obiettato: “Voi avreste potuto col tempo diventare coppia…”

E lì Antonino si è lasciato completamente andare nei confronti di Ginevra: “No Cri, non mi piaceva… e sai perché? Io sono un figlio di p….a e ho sempre messo alla prova tutti. E ho messo anche lei alla prova perché lei era fidanzata. E quella roba lì a me non piaceva di lei… Per niente, per nulla. Perché dico questo? Perché per quanto io possa pensare e a me stesso, qua dentro con te, ci divertiamo… Nel tuo avvicinarti a me diventavi Satana, da fidanzata. E mi fa pensare… E non mi piace. E infatti l’ho capito subito“.

Insomma, la delusione appare completamente palpabile tra i telespettatori. E anche se tra Ginevra e Spinalbese sembrava essersi creato un legame, perlomeno di affetto, le ultime uscite del concorrente del GF Vip sembrano voler distruggere tutto. Arriverà qualche replica da parte della Lamborghini?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy