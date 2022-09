GF Vip, Antonino Spinalbese svela chi ha deciso di chiudere la story con Belen Rodriguez: non è come pensi

Antonio Spinalbese si confessa nella casa del GF Vip e racconta i motivi della rottura con Belen Rodriguez

Al GF, Vip Antonino Spinalbese, per la prima volta sotto i riflettori come protagonista assoluto, ha parlato della sua vita privata, aprendosi anche sulla sua vita privata e sulla relazione ormai conclusa con Belen Rodriguez.

Spinalbese si è voluto confidare con alcuni concorrenti, in particolare con Cristina Quaranta, raccontando del legame con la bambina nata dal loro amore, Luna Marì, ma anche della fine della love story con Belen.

In un lungo discorso in cui confessa il suo amore smisurato per la sua bambina, Antonino ha dichiarato: “Quando Luna è nata, mia mamma dopo che mi sono lasciato mi ha detto ‘guarda che mi trasferisco da te’. Le ho detto di no, perché ha un’altra figlia che ha una bambina: ‘devi stare con lei. Perché io ho sbagliato e sono stato io che ho fatto saltare una relazione’. Io sbagliavo perché quando prendevo mia figlia la volevo mia”.

Dalle sue parole emerge così a sorpresa che Antonino si addossa la colpa della fine della relazione con Belen Rodriguez, aggiungendo: “C’erano tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Il bene non sempre basta per tutto”.

