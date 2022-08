GF VIP, Sonia Bruganelli risponde alla frecciata velenosa di Adriana Volpe: cosa scrive sui social

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli danno vita a un battibecco a distanza e non se le mandano certo a dire, tra accuse e 'santi in paradiso'

L’assenza di Adriana Volpe dagli studi della prossima edizione del GF Vip sta facendo ancora molto rumore, soprattutto in virtù delle frecciatine che l’ormai ex opinionista si sta scambiando con Sonia Bruganelli. Tra le due c’è stato un non proprio cordiale battibecco a distanza, tra pagine di settimanali e social network. Ma cosa si saranno mandate a dire?

Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli: “Va avanti chi ha alle spalle potenti santi protettori”

Andiamo con ordine e partiamo dal princio. Interrogata su Sonia Bruganelli dal settimanale Nuovo, Adriana Volpe non ha certo usato mezzi termini: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre… Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Affermazioni che non sono state proprio apprezzate dalla moglie di Paolo Bonolis, che se le è viste dirigere contro. Riprendendo uno degli articoli web postati sulle dichiarazioni di Adriana Volpe, infatti, Sonia Bruganelli è sbottata in una Instagram Stories con una reazione uguale e contraria rispetto alle frasi al vetriolo dell’ex collega.

La risposta al vetriolo della Bruganelli: “Mi risulta che Guardì sia vivo”

In risposta a “va avanti chi ha potenti santi protettori alle spalle“, Sonia ha risposto con un “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita“.

Il riferimento è ovviamente a Michele Guardì, regista ed autore di gran parte dei programmi che in passato hanno visto Adriana come protagonista e che ne hanno decretato il successo, a partire da Scommettiamo Che fino a Mezzogiorno in famiglia e a I Fatti Vostri…

