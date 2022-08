Giulia Salemi preoccupata per la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli? C’entrerebbe Soleil Sorge

L'ombra di Soleil Sorge minaccia la storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha fatto sognare tantissimi italiani: ma ora c’è una minaccia che incombe sul loro sogno romantico, l’ombra di Soleil Sorge. Ma perché mai l’ex opinionista de La Pupa e il Secchione Show potrebbe essere un problema per la storia dei Prelemi?

Giulia Salemi preoccupata per la vicinanza di Pretelli a Soleil Sorge?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Come tutti ricorderete, la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è nata nella casa del GF Vip 5, dove i due sono entrati subito in sintonia. Sintonia che è cresciuta fino a diventare qualcosa di immenso, per una storia d’amore che continua anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.

A mettere un po’ di pepe nella loro storia, però, può essere proprio il nuovo GF Vip e, in particolare il programma GF Vip Party che con l’inizio della settima edizione del reality show andrà in onda su Mediaset Infinity. A condurlo ci sarà Pierpaolo Pretelli ma senza Giulia Salemi: al suo fianco parteciperà un’altra ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini, ovvero Soleil Sorge.

Soleil porterà scompiglio tra i Prelemi

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Giulia teme non poco la presenza di Soleil nello stesso studio televisivo del fidanzato, basti pensare allo scompiglio portato dalla biondina italo-americana nella vita amorosa di Delia Duran e Alex Belli durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip (non che questi ultimi fossero esenti da colpe, anzi!).

E invece secondo voi? Qual è la verità? Davvero la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è in pericolo a causa di Soleil Sorge? Oppure quelle di Giulia sono soltanto paranoie?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy