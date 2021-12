Soleil, Sophie e Lulù: la strana posizione in sauna che fa sorridere gli utenti

Nella casa del GFVip, Soleil, Sophie e Lucrezia hanno stretto i rapporti, tanto passare del tempo insieme, tra risate e confidenze.

Nella casa del GFVip, Soleil, Sophie e Lucrezia hanno stretto i rapporti, tanto passare del tempo insieme, tra risate e confidenze.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, il discorso toccante di Davide a Lulù

In uno dei tanti momenti passati vicini, ce n’è uno che ha fatto particolarmente ridere gli utenti sui social.

Le tre ragazze sono state immortalate dalle telecamere del programma insieme nella sauna della casa, e la posizione di Lulù, accovacciata tra le gambe di Sophie ha scatenato la fantasia degli utenti.

“Sophie ha partorito! È nata una bellissima bambina di nome Lulù, 50kg di puro amore” complimenti alla neo mamma, il papà Gianmaria e l’ostetrica Soleil!”, ha ironizzato qualcuno su Twitter. “Sophie sta partorendo” ha scritto un altro utente.

Qualcun altro invece ha notato persino che Lulù in sauna indossa degli occhiali da sole, “Ma che ci fa Lulù in sauna con gli occhiali da sole tra le gambe di Sophie?” ha notato uno spettatore. La ragazza infatti sembra non volersi mai separare dai suoi accessori e dal suo look.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset