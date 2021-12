GF Vip, il discorso toccante di Davide a Lulù: ‘Ruba da tutti una cosa positiva’

Fa commuovere Lulù e impazzire i telespettatori il bellissimo discorso che Davide Silvestri le ha fatto al GF Vip. Ecco cosa le ha detto

Il pubblico del Grande Fratello Vip sembra avere apprezzato tantissimo un discorso che Davide Silvestri ha fatto a Lulù Selassié. Le parole dell’attore hanno colpito davvero tutti. Ma cosa avrà mai detto alla coinquilina?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, il discorso di Maria a Soleil che la fa piangere: cosa le dice su Alex Belli

Davide Silvestri, al GF Vip, fa un bellissimo discorso a Lulù Selassié fino a farla commuovere. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: il bellissimo discorso di Davide Silvestri a Lulù Selassié

Davide Silvestri, al GF Vip, ha preso Lulù da parte, facendole un discorso ma anche tentando di rimetterla in riga: “Non è che se uno ti ha fatto del male tu devi chiedergli scusa, non devi fare così. Al massimo puoi dirlo se hai esagerato coi termini. Devi andare avanti col tuo pensiero, non devi fare quello che dicono gli altri”.

Poi ha parlato di errori e di consigli: “Impara la cosa principale. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Riconosci quello che hai sbagliato. Poi comunque sbaglierai ancora, ma magari meno. In tanti penseranno sempre di darti consigli, occhio. Qualcuno lo farà per aiutarti, altri per ripulirsi la coscienza. È facile dare consigli, ma è difficile capire da chi riceverli. Se ascolti i consigli di tutti diventi matta. Ruba da tutti una cosa positiva”.

Lulù si commuove per le parole di Silvestri

E, infine, ha concluso con bellissime parole: “Qualcuno ne approfitterà della tua bontà e lo farà. Quando hai ragione hai ragione, lo devi accettare, ma devi resistere. Datti il tempo ma cerca di trovare te stessa non attraverso gli altri. Fermati tu a pensare, rispettando le tue idee ed essendo libera nel rispetto delle regole. Datti il tempo. Se hai bisogno ci sono, ne parliamo”.

I due si sono abbracciati, con Lulù visibilmente commossa che si è rifugiata un attimo in Davide, chiedendogli scusa per le sue lacrime ma ringraziandolo per il bellissimo discorso.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset