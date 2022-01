GFVip, Soleil e la verità sulla porta rossa: cosa dice a Miriana quando lascia in diretta lo scontro

Al GF Vip Miriana si è alzata litigando con Soleil e svelando la verità su Alex Belli e la porta rossa: ecco cosa è successo

Al Grande Fratello Vip è andata in scena una grande scenata tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan, con quest’ultima che ha lanciato una frecciatina all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulla vicenda Alex Belli. Se ve lo siete persi, volete scoprire cosa è successo in puntata?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Katia e Soleil offendono Lulù dopo la puntata: ecco come l’hanno soprannominata parlando di Manuel

Miriana Trevisan si sfoga contro Soleil Sorge e le urla la verità sulla porta rossa del GF Vip e su Alex Belli. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Miriana Trevisan contro Soleil Sorge e il riferimento alla porta rossa

Andiamo con ordine. Nell’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ci è andata giù pesante contro Miriana Trevisan. L’ex corteggiatrice l’ha attaccata pesantemente, dicendole: “Stavi lì a dire ‘mio figlio non può vedere che sto con Nicola, nemmeno un bacio, non può dormire qua’. Poi con Biagio mi sembri tutt’altra persona. Tuo figlio lo può vedere quello? Quindi dove sta la verità? Non in quello che poteva vedere tuo figlio”.

“Certo, io stavo proteggendo Nicola”, ha ribattuto Miriana. “Ah ecco, perché tu dicevi che era perché sei madre”, è stata la replica della Sorge.

LEGGI ANCHE:– Gf Vip, ‘adesso fai coppia con Soleil’: Valeria Marini si sfoga con Giacomo Urtis

A quel punto, Miriana si è alzata ed è andata via, mentre Soleil le gridava: “Guarda che è chiusa la porta rossa, vai dall’altra parte”.

“No, non dalla porta… non ti preoccupare. Non sono il tuo migliore amico”, ha ribattuto l’ex ragazza di Non è la Rai, lanciando una zeppata non indifferente alla Sorge.

Alex Belli, infatti, tempo fa ebbe una “crisi” e tentò di uscire dalla porta rossa, che trovò appunto chiusa. Tuttavia, Davide Silvestri ha rivelato che l’attore – poco prima della scenata – andò a sincerarsi che il passaggio dalla casa al mondo reale fotte effettivamente chiuso.

Il riferimento di Miriana alla porta rossa e al suo ‘miglior amico’, dunque, specie perché arrivato di fronte a Soleil ha il sapore del colpo da maestro, di una frecciata volta ad asfaltare completamente la coinquilina.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy