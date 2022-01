GF Vip, Katia e Soleil offendono Lulù dopo la puntata: ecco come l’hanno soprannominata parlando di Manuel

Al GF Vip, Katia Ricciarelli e Soleil vanno giù dure contro Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: ecco come l'hanno definita parlando con Sophie

Al GF Vip Katia Ricciarelli e Soleil Sorge non risparmiano mai critiche a Lulù e alla sua storia con Manuel Bortuzzo. Anche ieri notte, dopo la puntata, le due concorrenti ne hanno dette di tutti i colori. Ma quale sarà stato stavolta l’oggetto del loro parlare? Cosa avrà fatto mai la Selassié?

Katia e Soleil dure su Manuel e Lulù: cosa hanno detto nella notte

Andiamo con ordine. Subito dopo l’ultima puntata, Katia Ricciarelli e Soleil si sono messe a mangiare patatine insieme a Sophie, parlottando di Manuel e Lulù. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, in particolare, ha preso di mira Bortuzzo: “Si è fatto intortare, non capisco come faccia a non capire certe cose. Poi lui a me ha detto sempre tante cose, del tutto diverse da quelle che dice là dentro. Ci sono rimasta proprio male”.

Katia le ha subito dato manforte: “Non partecipa, non gliene frega niente, non dice una parola…”

La Sorge definisce Lulù Selassié una “cimice a energia negativa”

Mentre Sophie dava ragione alle due coinquiline, Soleil ha dato il colpo finale a Lulù, trovando subito approvazione da parte di Katia.

“C’è sempre quell’energia addosso attaccata sul collo… dopo un po’ ha sempre la cimice nell’orecchio. Una cimice a energia negativa”, ha detto la Sorge riferendosi a Lulù.

“Sono innamorati pazzi, voglio vedere fuori da qua”, ha risposto immediatamente la Ricciarelli.

E, sulla questione, Sophie ha fatto una proposta alle due concorrenti: “Scommettiamo una cena!”

