Rosalinda Cannavò, forti accuse a Non è L’Arena: ‘Seguace di un santone’. Come risponde Rosalinda alle pesanti dichiarazioni

A Non è L'Arena, Rosalinda Cannavò è stata accusata di essere parte di una setta e seguace di un 'santone'. Ecco la sua risposta

Qualche mese fa vi avevamo parlato dello scandalo Ares Gate e delle voci sulla setta guidata da un “santone” nella quale sembravano essere coinvolti anche Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra del GF Vip: ora a distanza di tempo torna a parlarne Massimo Giletti a Non è L’Arena, ottenendo la risposta piccata di Adua.

A Non è L'Arena si torna a parlare di Ares Gate e del "santone" seguito da Rosalinda Cannavò. Ma cosa sarà mai successo in realtà?

Non è L’Arena: Rosalinda Cannavò era seguace di un santone?

Andiamo con ordine. A Non è L’Arena su La7 sono venute fuori alcune affermazioni di un personaggio famoso che ha preferito rimanere anonimo su Rosalinda Cannavò, accusata di aver fatto parte di una sorta di setta, nella quale era “seguace di un santone”.

“C’è una fotografia che ritrae Adua con una parlamentare italiana e un personaggio ambiguo, un santone su cui ci sono molte ombre e poche luci”, ha rivelato l’ospite di Giletti.

E poi: “Lei andava cercando i miracoli e le benedizioni strane. Sappiamo tutti che frequentava quel santone. A un certo punto ha avuto il bisogno di far parte di una ‘chiamiamola’ setta o diciamo seguace di un santone, diciamo quello che volete, ma era una cosa che ha del soprannaturale”.

#nonelarena La testimonianza anonima su Adua Del Vesco: "Chiusa l'Ares per fallimento e con la morte di Teo #Losito si è sentita mancare la terra sotto i piedi e se l'è presa scioccamente con un innocente".#Giletti #La7 #aresgate #AduaDelVesco #Tarallo https://t.co/OipSuktCzY — Non è l'Arena (@nonelarena) March 15, 2021

La risposta di Rosalinda dopo Non è l’Arena

Affermazioni pesanti, quelle fatte a Non è L’Arena, che hanno tirato fuori un’immagine non certo edificante di Rosalinda Cannavò, fatta passare come seguace di un santone e addirittura immischiata in eventi non certo leggeri come l’istigazione al suicidio.

Rosalinda non ha risposto direttamente, in quanto durante la trasmissione di Giletti era ospite da Barbara D’Urso. Tuttavia, qualche stoccata l’ha lanciata, affermando che sull’Ares Gate “c’è un processo in atto… le cose vanno affrontate nelle sedi opportune”.

Una replica corretta, la sua… Ma quale sarà la verità sull’intera questione?

