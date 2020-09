Ares Gate al GF Vip, ‘setta satanica? Ci sono VIP finiti in ospedale’: l’inquietante coincidenza di Garko e Morra

Al GF VIP Adua e Massimiliano Morra hanno fatto riferimento a una sorta di setta satanica all'interno della quale sarebbero stati presenti molti VIP: sta esplodendo lo scandalo Ares Gate.

Le ultime rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra su una presunta setta satanica sta facendo esplodere un nuovo scandalo che dal GF VIP si può espandere a tutto il mondo dello spettacolo: l’Ares Gate. Spuntano infatti dal web una serie di strane ed inquietanti coincidenze sulla galassia del jet-set italiano. Ma cosa sarà mai successo di tanto clamoroso?

GF Vip: Massimiliano e Adua erano in una setta satanica?

Andiamo con ordine. Nella casa del GF VIP, Adua ha pronunciato delle parole che lasciano poco spazio a dubbi: “Io mi stavo inguaiando a stare dentro con loro. Io a un certo punto non ce la facevo più. C’è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire. Siamo riusciti ad uscirne tutti fuori. Non ci meritavamo quello che è capitato. Forse però ci siamo fortificati dopo aver subito tutti quelle cose. Ci siamo liberati dal male”.

Amedeo Venza: “in quella setta c’è gente che ha tentato il suicidio”

I due, a quanto pare, erano entrati all’interno di una setta, sulla quale ora ha deciso di parlare anche Amedeo Venza, raccontando che c’è qualcosa di più.

“In riferimento alla rivelazione fatta da Adua la scorsa notte nella casa del GF Vip – ha scritto il blogger – volevo dirvi che purtroppo è tutto vero e si tratta di un argomento delicatissimo. La setta satanica è una cosa seria ragazzi e spero che si vada fino in fondo di questa storia perché io ero al corrente di molte cose che Adua non ha ancora detto come ad esempio il fatto che all’interno di questa setta c’era gente che è finita in ospedale o addirittura ha tentato il suicidio. Tante di queste storie assurde le ho sapute tempo fa da Donna Pamela”. Donna Pamela sarebbe Pamela Perricciolo, diventata famosa per essere l’agente di Pamela Prati durante lo scandalo Mark Caltagirone.

Scandalo Ares Gate: su Twitter spuntano una serie di strane coincidenze

Fin qui tutto ok, ma dopo le dichiarazioni di Adua e poi quelle di Venza, sono venute fuori una lunga serie di strane coincidenze individuate dagli internauti e mostrate su Twitter.

Innanzitutto, l’agenzia Numerochiuso Agency che rappresentava gli artisti della Ares ha finito per rendere privato il suo profilo Instagram, cancellando anche l’immagine di profilo.

Poi, però, alcuni utenti hanno cominciato a snocciolare dati riguardanti l’uscita da questa ipotetica setta satanica di numerosi artisti sotto contratto con l’agenzia, che avrebbero subito conseguenze anche pesanti.

A partire da Gabriel Garko, che è stato al centro di un’aggressione oltre che di un incendio e di un’esplosione in casa sua; fino a Sabrina Ferilli, vittima di stalking, nonché alla depressione di attrici come Giuliana De Sio e Laura Torrisi. Quello che si delinea è un mosaico davvero inquietante, che culmina con il suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito.

La cosa più inquietante è però quello che è successo a Massimiliano Morra dopo che avrebbe abbandonato la setta satanica, come ha dichiarato al GF Vip. Sul web è spuntata infatti la foto della sua macchina, incidentata in maniera impressionante in quella che non sembra affatto una coincidenza.

Ovviamente, a quanto pare, il coperchio è stato appena spostato e l’affare si sta ingrossando clamorosamente. Dove andrà a finire lo scandalo Ares Gate? Cosa dovremo scoprire ancora?

Foto: Kikapress