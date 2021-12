GF Vip, Lulù sconvolta per quanto accaduto con Manuel nella notte: cosa è successo tra i due

Cosa è successo al GF Vip tra Manuel e Lulù? Nella notte, tra i due sembra essere cambiato veramente tutto e Sophie ha rivelato il perché

Cosa è successo nella notte al GF Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? Andiamo a scoprire il cambiamento enorme che c’è stato nel loro rapporto, nonché la reazione di lei e poi dei concorrenti della stanza arancio.

GF Vip: nella notte baci tra la Selassié e Manuel Bortuzzo

Nella notte, al GF Vip, c’è stato un curioso incontro tra Manuel e Lulù. I due si sono incrociati in corridoio e sono andati insieme in veranda a fumare. All’inizio hanno parlato di Sophie e Gianmaria, ma poi il discorso è virato su loro stessi.

“Dopo tre mesi è la prima volta che ci ritroviamo da soli”, ha notato Manuel. E lei: “Di notte poi, tu di solito a quest’ora dormi. Se non ti fa piacere vado a dormire”.

Poi i due hanno cominciato a baciarsi senza sosta, fino a che Lulù gli ha chiesto: “Perché non dormi con me? Così dormi subito!”

“Avremo tempo di dormire insieme…”, ha risposto lui. E la Selassié, un po’ sconvolta ma piena di speranza, ha risposto: “Beh, certo, ovvio…”

I loro baci sono continuati fino al momento di andare a dormire… anzi qualcuno ha notato anche che Manuel ha allungato la mano sul lato B della Selassié.

Lulù racconta alla stanza arancio cosa è successo con Manuel

Poi, Lulù è tornata nella stanza arancio completamente sconvolta, e lì gli altri coinquilini hanno cominciato a interrogarla su cosa è successo tra lei e Manuel.

“Ci devi raccontare un po’ di cose”, ha esordito Gianmaria… mentre Sophie l’ha presa in giro in forma meme dicendole: “Signora, i limoni!”

Lei ha raccontato tutto, di fronte ai compagni di stanza stupiti, tant’è che Antinolfi ha notato che è stato un “cambio pazzesco rispetto a 10 giorni fa”.

Ma è Sophie quella che le ha dato le speranze più grandi, raccontandole di aver parlato proprio con Manuel: “Lui mi ha detto che ha capito tante cose nel momento in cui ha deciso di andare via. Mi ha detto: ‘adesso che so che tra tre giorni me ne vado, non vedo l’ora di aspettarla quando sono fuori. Quindi l’aspetto e mi mancherà tanto‘”.

