GFVip, Manuel Bortuzzo rischia di uscire dal GfVip. Ecco come sta e cosa gli ha detto il medico

Un concorrente rischia di uscire dal Grande Fratello Vip per via di alcuni problemi di salute. Si tratta di Manuel Bortuzzo, che è stato già prontamente visitato perché in questi giorni sta avendo la febbre abbastanza alta.

Stando al regolamento, Manuel dovrà uscire dalla Casa qualora la febbre dovesse rimanere sopra i 39 gradi per più di 4 giorni

Nel suo caso, la febbre è dovuta ad un’infezione alle vie urinarie. Come spiega un utente sui social, è una reazione “tipica di chi si fa gli autocateterismi”

“Purtroppo i paraplegici sono molto soggetti non avendo più il controllo vescicale ed essendo costretti ai cateterismi ogni 6 ore” ha scritto un utente. In queste ore quindi si decide il destino di Manuel Bortuzzo come concorrente del GFVip 6.