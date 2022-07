GF Vip, Ginevra Lamborghini entrerà nella casa? Come la prenderà Elettra Lamborghini? La sua reazione

Ginevra Lamborghini sembra essere pronta ad entrare nella casa del GF Vip 7: come avrà commentato sua sorella Elettra?

Alfonso Signorini ha cominciato ad annunciare (in maniera velata ma comprensibile) i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip tramite indizi sui social: i primi nomi sono quelli di Chadia Rodriguez, Pamela Prati e George Ciupilan. Spunta però anche quello di Ginevra Lamborghini, ereditiera sorella di Elettra: entrerà davvero nella casa del GF Vip 7? E come la penserà sua sorella? Avrà fatto qualche commento velenoso sulla questione?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Andrea Iannone smentisce la sua partecipazione, ecco cosa voleva dire l’indizio di Signorini

GF Vip: Ginevrà Lamborghini entrerà nella casa più spiata d’Italia?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alfonso Signorini ha ‘annunciato’ l’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip 7 con uno dei suoi ormai classici annunci social…

“Un’ametista della nonna per una vita a tutto gas“, ha scritto il conduttore, facendo pensare ad Andrea Iannone. Dopo la smentita del centauro, però, in molti hanno capito che la persona giusta è proprio la sorella minore di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini non ha ancora commentato la partecipazione al reality di sua sorella

Già nel 2020, Ginevra sarebbe dovuta entrare nel reality show di Signorini, provocando un certo caos in famiglia. All’epoca si scoprì che tra lei ed Elettra non scorreva buon sangue e che, il possibile ingresso al GF Vip portò ad una vera rottura tra le due (alimentata anche da altri eventi). Ad ogni modo, fece scalpore il fatto che Ginevra non fu nemmeno invitata al matrimonio della sorella maggiore.

Per ora Elettra Lamborghini non ha ancora commentato la partecipazione di Ginevra al GF Vip 7 e potrebbe anche essere che non lo farà mai. L’altra volta le pressioni di famiglia fecero in modo che la sorella minore non entrasse mai in casa. Questa volta succederà qualcosa di simile? Oppure è l’occasione giusta per vedere finalmente Ginevra tra le quattro mura del reality show?

Photo Credits: Kikapress