GF VIP 7, chi entrerà nella casa Lunedì 19 Settembre: i primi VIP che varcano la porta rossa nella prima puntata

Non tutti i concorrenti del GF Vip 7 varcheranno la porta rossa nella prima puntata: ecco chi lo farà il 19 settembre

Finalmente, stasera, lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle 21.20 su Canale 5 comincia il GF Vip 7: ma chi entrerà nel reality show di Alfonso Signorini? La domanda è lecita soprattutto in virtù del fatto che non tutti i concorrenti varcheranno la porta rossa nel corso della prima puntata. Ma qual è il motivo di questa scelta? E, soprattutto, quali vipponi vedremo entrare già stasera nella casa più spiata d’Italia?

GF VIP 7: chi entrerà in gioco nella prima puntata di lunedì 19 settembre 2022?

La lista di concorrenti, in realtà, la conosciamo già (per quanto mai ufficializzata del tutto) e prevede 23 vipponi, ovvero: Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Perez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Salatino e Antonino Spinalbese.

Tuttavia, non tutti i concorrenti entreranno in gioco subito, alla prima puntata. Sperimentando infatti la formula che ha avuto tanto successo lo scorso anno (anche in altri reality show come L’Isola dei Famosi), qualcuno infatti varcherà la porta rossa nella seconda tranche, al prossimo appuntamento…

4 i nomi sicuri per la prima puntata. Il resto è una sorpresa!

Ma quindi? Chi entrerà in gioco nella prima puntata del GF Vip 7? Probabilmente, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, nel corso della prima serata entreranno in gioco Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis.

Poco sappiamo su chi sarà invece con loro. Forse entreranno i pezzi da novanta, come Pamela Prati e Giovanni Ciacci. O Alfonso Signorini se li terrà conservati in vista della seconda puntata?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset