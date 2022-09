GF VIP 7, spunta il cast ufficiale ma manca un concorrente: come mai non c’è più il suo nome?

Arrivano tutti i nomi del cast del GF Vip 7 ma i fan si accorgono che manca una concorrente tanto attesa: ecco di chi si tratta

Arriva la lista del cast del GF Vip 7: un elenco di 23 personaggi che nelle prossime settimane, a partire da lunedì 19 settembre, si daranno battaglia davanti alle telecamere della Casa più spiata d’Italia. Qualcuno però si è reso conto che una persona che avrebbe dovuto esserci non c’è… Di chi si tratta e per quale motivo non è nella lista?

GF Vip 7: il cast completo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’elenco di concorrenti del cast del prossimo GF Vip 7 è il seguente:

Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam; Giovanni Ciacci, costumista ed ex collaboratore di Caterina Balivo a Detto Fatto; George Ciupilan, tiktoker ed ex allievo de Il Collegio; Sofia Giaele De Donà, influencer ed ex volto di Ti Spedisco in Convento; Alberto De Pisis, ex fidanzato di Taylor Mega; Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello ‘Nip’ del 2016; Edoardo Donnamaria, speaker di RTL 102.5 e aiutante di Forum; Elenoire Ferruzzi, icona transessuale; Antonella Fiordelisi, ex schermitrice; Gegia, attrice e comica; Charlie Gnocchi, speaker radiofonico e fratello di Gene Gnocchi; Wilma Goich, cantante; Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini; Sara Manfuso, giornalista e opinionista di talk show; Carolina Marconi, ex concorrente del GF4; Nikita Pelizon, ex tentatrice di Temptation Island ed ex concorrente di Pechino Express; Amaurys Perez, ex pallanuotista e già concorrente di Ballando con le stelle, Pechino Express e L’Isola dei Famosi; Pamela Prati, showgirl ed ex prima donna del Bagaglino; Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è La Rai, ex Velina, ex concorrente de L’Isola dei Famosi; Attilio Romita, ex conduttore del TG1; Patrizia Rossetti, conduttrice tv di Rete 4, ex concorrente de La Fattoria e Pechino Express; Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne; Antonino Spinalbese, hair stylist, ex compagno di Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip 7: non c’è Teresa Langella

Non c’è però Teresa Langella nel cast del GF Vip 7, facendo disperare tantissimi fan che si aspettavano l’ingresso dalla porta rossa dell’ex tronista di Uomini e Donne e tentatrice di Temptation Island.

Il motivo risiederebbe nel fatto che Teresa è impegnata in un progetto sportivo che parte proprio in concomitanza al reality show di Alfonso Signorini, non consentendole di partecipare al reality.

Sul web, però, sono tanti i fan che mostrano il loro sconforto tra un “Sarebbe stato l’unico motivo per guardarlo” e un “Ma in che senso non c’è Queen Teresa Langella? Alfonso, ma sei impazzito?”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy