GfVip, tutto concordato? La confessione di Gianluca sul ritorno di Alex

I sospetti su Alex Belli e che sia stato tutto organizzato si fanno sempre più insistenti

Il Gf Vip continua a regalare retroscena e lo farà fino alla fine prevista per metà marzo 2022. Mentre la finale si avvicina, c’è chi si prepara a ritornare nella casa: si tratta di Alex Belli.

LEGGI ANCHE : – GF VIP, Delia potrebbe essere squalificata per quanto detto stanotte? Cosa ha riferito a Miriana e Jessica

Dopo essere uscito per riconquistare Delia Duran, e dopo l’entrata teatrale di quest’ultima nella casa, Alex Belli rientrerebbe per mettere le cose in chiaro sia con Soleil che con Delia, e alimentare ancora una volta la bufera che da mesi interessa il famoso triangolo.

I sospetti che però sia stato tutto organizzato molto prima si fanno sempre più insistenti: a dare delle certezze in questo senso sono i concorrenti stessi con alcune dichiarazioni che si sono fatti scappare.

Alex Belli torna nella casa: tutto organizzato?

Gianluca Costantino infatti avrebbe ammesso di aver parlato con Alex Belli prima di entrare nella casa, a detta sua per cercare di capire cosa fosse accaduto veramente con Soleil, ma queso significherebbe una “fuga di notizie” sul piano di Alex Belli che avrebbe architettato il suo ritorno già da tempo.

C’è chi ipotizza infatti che Alex avrebbe invitato Gianluca ad avvicinarsi e flirtare con Soleil, in modo da creare il terreno che lo avrebbe riportato nella casa come uomo ferito e geloso, sia per Delia che per Soleil. A sostenere questa tesi c’è anche l’influencer Deianira Marzano.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy