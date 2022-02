GF VIP, Delia potrebbe essere squalificata per quanto detto stanotte? Cosa ha riferito a Miriana e Jessica

Delia Duran sarà squalificata dal GF Vip per le sue rivelazioni a Miriana Trevisan e a Jessica? Ecco cosa ha fatto e cosa potrebbe accadere

Delia Duran sarà squalificata dal GF Vip? Nella notte, la concorrente compie un gesto contro al regolamento mentre parlava con Miriana Trevisan e Jessica. Ma cosa avrà mai combinato la compagna di Alex Belli?

Molti telespettatori del GF Vip stanno chiedendo che Delia Duran sia squalificata dal reality show per via di alcune parole riferite a Miriana e Jessica Selassié. Ma cosa avrà mai combinato la modella venezuelana? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Delia Duran squalificata per quelle rivelazioni a Miriana e Jessica?

Andiamo con ordine. Nella notte, durante la cena, Delia Duran era un po’ su di giri, in disparte ai piedi del tavolo insieme a Miriana Trevisan e a Jessica Selassié. Fin qui nulla di particolare, se non fosse per il contenuto dei loro discorsi.

“Adesso esce viralmente“, ha esclamato Delia in riferimento a una qualche notizia, ottenendo in risposta la reazione esaltata di Jessica, che a sua volta ha affermat: “Notizia shock, GF Vip“

Delia, a quel punto, ha fatto con la mano il gesto di scrivere un titolo di giornale e poi ha cominciato a dire: “Ma sai che era uscita anche la notizia di…“. Poi ha abbassato il tono della voce, ma in molti credono di aver captato che il suo riferimento fosse al fatto che nelle scorse settimane è uscita una notizia shock che rivelava che Soleil fosse incinta di Alex Belli.

Queste affermazioni, per quanto pronunciate con un filo di voce, potrebbero far sì che Delia Duran venga squalificata. È infatti proibito, ai concorrenti del GF Vip, riportare nella casa notizie dall’esterno. Cosa succederà alla modella venezuelana? Sarà costretta a lasciare il reality proprio adesso che Alex Belli è pronto a rientrare?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy