GFVip, si dimenticano di Jessica durante la serata pizza: il gesto poco carino nei confronti della princess

La serata pizza preparata da Valeria Marini e Giacomo Urtis ha fatto acqua da tutte le parti. Si può dire infatti che non sia stata proprio un successo.

La serata pizza preparata da Valeria Marini e Giacomo Urtis ha fatto acqua da tutte le parti. Si può dire infatti che non sia stata proprio un successo.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, il bellissimo gesto di Barù per Jessica: i due si riscoprono nella notte. Cosa è successo

I problemi sono partiti già dalla preparazione: la pizza non è lievitata come si deve e in più il sapore era dolciastro. A prevedere la “catastrofe” era stato Barù, che con il suo oroscopo della mattina aveva anticipato “effetti collaterali” per tutti, e non ha avuto tutti i torti.

Serata pizza al GF Vip: nessuno pensa a Jessica

Il “disastro” però non si ferma qui: Jessica infatti (celiaca) è rimasta senza condimento per la sua parte di pizza. In sostanza si sono dimenticati di lei. In primis Valeria, ai fornelli, che però ha scaricato le colpe su Giacomo Urtis: “Mi dispiace ti chiedo scusa, io l’ho infornata, la doveva seguire lui… Ma come possiamo fare adesso? Pensiamo a una soluzione”

“Non importa, la lascio bianca” ha risposto Jessica, un po’ amareggiata per essere stata tagliata fuori così. Come se non bastasse però la sua pizza era immangiabile. “Si è bruciata e dentro era gomma: era cruda, l’ho buttata”.

La prossima volta forse è meglio ascoltare Barù.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine italy