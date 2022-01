GF Vip, il bellissimo gesto di Barù per Jessica: i due si riscoprono nella notte. Cosa è successo

Nella notte, dopo l'ultima puntata del GF Vip, Barù compie un bellissimo gesto nei confronti di Jessica Selassié: ecco cosa ha fatto

Al GF Vip, nella notte, Barù e Jessica Selassié sembrano essersi avvicinati molto, facendo sognare tanti fan. Tra i due però non mancano alcune ambiguità, seppur condite da gesti bellissimi fatti dall’uno nei confronti dell’altra. Ma cosa sarà mai successo dopo l’ultima puntata?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Barù stronca Delia dopo la puntata: ‘E’ una cosa strumentalizzata da te e Alex’

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Barù si rende protagonista di un bel gesto nei confronti di Jessica che fa sognare i fan. photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: il bel gesto di Barù per Jessica nella notte

Andiamo con ordine. Nella notte, Jessica non si è sentita molto bene e Barù è stato tra i pochi a volerle stare vicino.

Dopo la puntata, Jessica piangeva sul letto, sfogandosi con Giacomo e Valeria. Ad un certo punto. Barù l’ha abbracciata mentre piangeva, consolandola.

Arrivati alle 5 di mattina, lui è stato gentilissimo e le ha preparato il caffè. Un gesto davvero bello nei confronti della princess, dato che di solito è lei che lo prepara a lui… inutile dire che è stato un momento che ha fatto impazzire i fan, che da settimane parlano con l’hashtag #Jerù…

Jerù al GF Vip: realtà o solo sogno dei fan?

Il problema è che quello che è accaduto nella notte non sembra aver smosso più di tanto le dinamiche tra Barù e Jessica.

Subito dopo la puntata, mentre parlava con Gianmaria, Jessica ha chiamato l’enologo, chiedendogli: “Barù, ma per caso mi hai votato?”

“Non avevo nessuna ragione per cui votarti, scusami”, ha aggiunto lui. “Boh, non si sa mai… magari ti sto antipatica”, ha risposto la princess, ottenendo in risposta un “No, poi dopo tutto sarebbe stato un voto un po’ infelice”.

Fin qui tutto bellissimo, tant’è che nella notte Jessica sembra aver reso finalmente pubblico il fatto che sia in qualche modo interessata a lui. Il problema è che, proprio nel pomeriggio, Barù aveva parlato della cosa con Antinolfi, confessandogli di non essere l’uomo giusto per lei… Una frase che Gianmaria ha riportato alla stessa Selassié…

Una bella gatta da pelare, senza alcun dubbio… L’hashtag #Jerù uscirà dai social ed entrerà finalmente nella casa? O è destinato a rimanere solo un sogno dei fan?

photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy