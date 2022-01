GFVip, ‘se mi limonassi uno con intento…” Soleil e la frase che spiazza tutti

Soleil spesso è finita al centro delle polemiche, per il suo carattere e il suo modo di fare, ma anche per il suo rapporto controverso con Alex Belli.

Quello che per tutti è sembrata una vera e propria storia d’amore, per loro è sempre stata etichettata come “chimica artistica”, tracciando un confine che rende difficile capire ai più quale sia la differenza tra le due cose.

Sui social infatti sta facendo discutere un video in cui Soleil, parlando con Giacomo Urtis: “Se mi limonassi un tipo con intento, che mi piace, inizio a frequentarlo qui dentro, a baciarlo e a starci sempre insieme, chiudo quello che ho fuori”.

Le sue parole sembrano riferite a Federica (che ha deciso di chiudere con Gianmaria nonostante il bacio, perché concentrata ancora su una persona che frequentava fuori). Ma in tanti si chiedono se Soleil sia in grado di capire che tutto ciò di cui parla è successo anche a lei con Alex Belli, nonostante entrambi si ostinino a definirlo un rapporto differente.

Chissà che l’imminente entrata di Delia Duran – moglie di Alex – non scateni qualcosa in Soleil che le faccia capire che anche lei è sulla stessa barca.

