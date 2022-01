GF Vip, Soleil ridicolizza Gianmaria davanti a Jessica e Sophie? Cosa ha svelato su di lui

Al GF Vip Soleil svela un episodio riguardante Gianmaria Antinolfi, mettendolo in ridicolo davanti a Jessica e Sophie: ecco cosa ha rivelato

Tra i telespettatori del Grande Fratello Vip sta facendo discutere l’atteggiamento di Soleil Sorge, che davanti a Sophie Codegoni e Jessica Selassié ha svelato qualcosa di molto imbarazzante riguardante Gianmaria Antinolfi, mettendolo in ridicolo davanti alle due coinquiline. Ma cosa avrà mai detto sull’imprenditore napoletano?

Al GF Vip, Soleil Sorge ridicolizza Gianmaria Antinolfi di fronte a Sophie Codegoni e Jessica Selassié, rivelando qualcosa di molto imbarazzante sull’imprenditore. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip, Soleil Sorge ridicolizza Gianmaria Antinolfi con Sophie e Jessica

Andiamo con ordine. Dopo aver giocato insieme ai coinquilini, Soleil si è ritrovata con Sophie e Jessica. Di punto in bianco, l’ex corteggiatrice ha cominciato a ridere: “Sto volando di risate per una cosa che ho capito, su una delle domande che abbiamo fatto… Qualcuno ha visto questa persona fare questa cosa…”

“Voi lo sapete, lo dovete dire pure a me, ve lo ha detto Ale”, ha esclamato Jessica. Soleil, dunque, ha indicato Gianmaria con gli occhi. Le tre lo hanno guardato e poi, dopo uno sguardo d’intesa, sono poi scoppiate a ridere tutte insieme.

Il riferimento è a un episodio avvenuto qualche tempo fa, quando Gianmaria Antinolfi fu ripreso in una scena “splatter”. Nel video che circolava sul web, si vedeva chiaramente il concorrente che, vicino al tavolo da biliardo, si infilava le mani nei pantaloni. Un attimo dopo, nello stesso filmato, lo si vedeva mentre si annusava le dita e poi le metteva in bocca.

In ogni caso, a far scandalo stavolta non è tanto il gesto di Gianmaria, quanto il fatto che Soleil lo abbia ridicolizzato davanti alle coinquiline…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy