GFVip, Manuel esce allo scoperto? Ecco cosa dice ad Aldo in merito alle clip

Sui social gli utenti stanno commentando un video in cui Manuel si confronta con Aldo in merito alla visibilità nel reality.

Manuel si è lamentato di non essere mai presente nelle clip, dicendo che “Se non appari nelle clip, se non crei dinamiche, sei fuori”.

Stranamente proprio ieri sera Manuel sembra essersi riavvicinato a Lulù e in molti sospettano che l’atteggiamento di Bortuzzo sia stato studiato proprio per avere nuove clip.

Sarà solo una coincidenza o Manuel ha capito che per emergere tra i concorrenti è necessario creare “dinamiche” a proprio favore?

Intanto i due appaiono decisamente più vicini rispetto alle ultime settimane di lontananza, voluta inizialmente proprio da Manuel…

Foto: Ufficio Stampa Mediaset