GFVip, il ‘glow up’ di Lulù: la Princess sembra un’altra persona dopo la rottura con Manuel

Dopo l'allontanamento voluto da Manuel Bortuzzo, in molti si erano preoccupati per le sorti di Lulù Selassié.

A sorpresa invece la principessina sembra aver reagito in modo positivo. Gli utenti sui social hanno notato il “glow up” della ragazza.

A molti sembra proprio un’altra persona: Lulù finalmente è apparsa serena, tra ironia e spensieratezza all’interno della Casa.

In più, Lucrezia si sta rendendo sempre di più partecipe delle attività quotidiane in Casa: è stata infatti vista finamente ai fornelli in cucina e interagire maggiormente con gli altri concorrenti.

