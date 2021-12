GFVip, l’errore di Manila con la tisana di Soleil: cosa notano gli utenti che proprio non va bene

Le abitudini casalinghe dei concorrenti all’interno della casa del GF Vip non sempre sono corrette: gli utenti infatti hanno notato un errore piuttosto grave commesso da Manila Nazzaro.

Ma cosa è accaduto nello specifico? Soleil aveva preparato la tisana, ma Manila vedendo la tazza piena, ha pensato che ci fosse dell’olio usato precedentemente in cucina. Così, ha fatto svuotare la tazza in bagno da Giacomo Urtis.

Molti utenti hanno criticato proprio il fatto che se ci fosse stato davvero dell’olio nella tazza, non si sarebbe mai dovuto gettare nello scarico del wc, in quanto è una sostanza altamente pericolosa e causa danni all’ambiente. Ma perché l’olio esausto è così pericoloso? È un liquido che può raggiungere temperature altissime e di conseguenza danneggiare le tubature, inoltre non è biodegradabile e rende l’acqua non potabile.

“Quello che mi sorprende è che se invece della tisana di Soleil fosse stato veramente olio, l’avrebbero buttato nel wc! È risaputo che deve essere smaltito negli appositi contenitori di olio esausto in quanto altamente inquinante!” ha scritto un utente su Twitter.

“L’olio in bagno?! Ma un minimo di educazione civica non l’hanno insegnata a questi? L’olio esausto è inquinante da morire!” ha fatto notare qualcun altro sui social.

