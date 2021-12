GfVip, Manila cade durante la coreografia: la reazione inaspettata di Carmen Russo

I concorrenti della casa del Gf Vip stanno preparando una coreografia di Natale che quasi sicuramente verrà messa in scena nella prossima puntata in diretta su Canale 5.

Il clima di festa si fa sentire anche nella casa più spiata d’Italia e tra prove e balletti, sul web gira il video di una caduta di Manila Nazzaro, che è scivolata per terra dal divanetto proprio durante le prove della coreografia.

Fortunatamente niente di rotto per l’ex Miss Italia, che è caduta sotto gli occhi di Carmen Russo, intenta a insegnare la coreografia al resto della casa.

Proprio Carmen Russo, data la sua esperienza, ha cercato di prendere in mano le redini della coreografia, in modo da riuscire a insegnare a tutti i passi giusti. Contenere però l’esplosività di Valeria Marini non è facile nemmeno per lei. Valeria infatti non è sembrata disposta a seguire le direttive della coreografa e ha voluto fare alcuni passi di testa sua.

