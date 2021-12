GFVip, la squalifica di Alex non convince tutti: ecco cosa non quadra agli utenti

Gli utenti sui social non sono convinti della condotta di Alex, che appare tutt’altro che limpida. Secondo molti infatti, la sua squalifica sarebbe stata premeditata e concordata

Come è noto, Alex Belli risulta squalificato dal Gf Vip: la sua quindi non è un’eliminazione. Il concorrente infatti ha infranto le regole nel momento in cui ha deciso di abbracciare sua moglie Delia Duran, apparsa in giardino per un chiarimento.

LEGGI ANCHE: — GFVip, fuorionda di Delia e Alex: “cosa hai fatto sotto le coperte “. L’accusa pesante

Il regolamento prevede infatti delle restrizioni in merito al contatto fisico con persone che arrivano dall’esterno, per via del Covid e della quarantena obbligatoria che protegge concorrenti e ospiti dal possibile contagio.

Gli utenti sui social però non sono convinti della condotta di Alex, che appare tutt’altro che limpida. Secondo molti infatti, la sua squalifica sarebbe stata premeditata e concordata: c’è infatti chi ricorda che nella scorsa edizione, con lo stesso regolamento, Rosalinda Cannavò ha abbracciato Gabriel Garko, tornando poi in casa dagli altri concorrenti.

“Squalifica” palesemente concordata perché soleil ne sta uscendo troppo male e puntano palesemente su di lei, anche perché Rosalinda ha abbracciato garko ed è tornata in casa senza problemi. Questo era l’unico modo per farne uscire bene lei” ha scritto qualcuno sui social. “Ripensandoci, l’anno scorso, in passerella, anche Adua toccò Gabriel Garko (lui si buttò verso di lei dicendo ‘ho fatto il tampone’), ma non venne squalificata” ha scritto qualcun altro.

Alcuni pensano infatti che questa uscita, dato che Alex Belli aveva già ampiamente parlato di voler uscire dalla Casa nei giorni scorsi, sia stato un modo per “tutelare” in qualche modo l’immagine di Soleil Sorge, grande favorita di questa edizione del Gf Vip. Sarà vero?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset