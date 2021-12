GFVip, fuorionda di Delia e Alex: “cosa hai fatto sotto le coperte “. L’accusa pesante

Sui social è apparso un fuori onda del confronto tra Delia e Alex, pochi istanti prima dell'uscita definitiva dal gioco

Ormai è ufficiale: Alex Belli ha abbandonato il Gf Vip, o meglio è stato squalificato per via del regolamento imposto in tempo di Covid e quarantena, per non aver mantenuto le distanze e aver abbracciato sua moglie Delia, apparsa nella casa per l’ennesimo chiarimento.

Alex ha fatto la sua scelta, senza voltarsi indietro. Ha deciso di uscire dal reality abbracciato a Delia, che in prima battuta sembrava intenzionata a lasciare il suo compagno, a causa degli atteggiamenti tenuti in casa con Soleil Sorge.

Alex ha sempre negato alcuni aspetti, parlando della famosa “chimica artistica” e di un rapporto sì d’amore ma che non avesse mai valicato certi confini. In tanti però sono convinti che anche lui stesso sappia benissimo come sono andate realmente le cose e che faccia solo di tutto per negare.

Sui social è apparso un fuori onda del confronto tra Delia e Alex, pochi istanti prima di uscire insieme dalla Casa. “Quello che hai fatto sotto le coperte l’hanno visto tutti. Hai tr*****to […] Si vede tutto, questa roba è grave”. “Si è visto?” ha sussurrato Alex. “Sì” ha risposto Delia.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset