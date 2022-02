GfVip, Katia e Giucas beccati mentre si mettono d’accordo. Verranno squalificati? 

Katia Ricciarelli e GIucas Casella si sono messi d'accordo per le nomination?

Il Gf Vip, tra veterani e nuovi ingressi, continua a vele spiegate fino alla finale, annunciata per metà marzo 2022. Intanto, proprio tra i concorrenti che sono da più tempo nella casa, cominciano ad emergere delle strategie.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, Delia provoca Katia e lei la bacia: il momento piccantissimo e inaspettato. La reazione di Manila quando lo ha visto

È il caso di Katia Ricciarelli e Giucas Casella che si sarebbero messi d’accordo. I due infatti sarebbero stati pizzicati dalle telecamere della casa a mettersi d’accordo sulle catene di salvataggio.

Giucas Casella e Katia Ricciarelli si mettono d’accordo di nascosto

“Ci sarà la catena… Se sono prima io, io chiamo te e tu chiami Kabir” ha sussurrato di nascosto Giucas a Katia. “E anche Barù”, ha aggiunto la Ricciarelli.

Gli utenti sui social non hanno gradito i sotterfugi messi in atto dai più insospettabili della casa e c’è chi chiede addirittura che venga preso un provvedimento, in quanto sarebbe vietato mettersi d’accordo per eliminare o salvare qualcuno nel reality.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy