GF Vip, Delia provoca Katia e lei la bacia: il momento piccantissimo e inaspettato. La reazione di Manila quando lo ha visto

Al GF Vip va in scena un momento hot tra Delia Duran e Katia: la soprano bacia la modella e fa impazzire il web (un po' meno Manila)

Al GF Vip c’è stato un momento hot tra Delia Duran e Katia Ricciarelli: un bacio piccantissimo tra le due concorrenti che ha fatto immediatamente impazzire il web. Ma perché mai la soprano è andata a baciare la compagna di Alex Belli? E come avranno reagito gli altri concorrenti e i telespettatori?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, Katia e la frase sui muscoli di Antonio e Gianluca. Soleil sbotta: ‘Katia, non esagerare’

A sorpresa, al GF Vip, Katia Ricciarelli bacia Delia Duran sulla bocca. Un momento piccante che sta facendo impazzire i telespettatori. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Katia Ricciarelli bacia Delia Duran e fa impazzire i telespettatori

Andiamo con ordine. Mentre giocavano a biliardo, Katia Ricciarelli ha rimproverato la Duran, dicendole “Adesso giochiamo bene però…“

“Adesso ho vinto un bacio“, ha ribattuto in tutta risposta la modella venezuelana, mettendosi anche in una posa provocante accanto al tavolo da biliardo. È stato a quel punto che Katia Ricciarelli le si è avvicinato e le ha dato un bacio sulla bocca!

Manila Nazzaro ha subito reagito in una maniera estenuata, alzando gli occhi al cielo e intimando alle coinquiline di riprendere a giocare. Nel frattempo, la Duran ha cominciato a urlare, divertita, un “Mi ha dato un bacio in bocca, Katia!” di fronte al quale Nathaly Caldonazzo ha risposto con un meraviglioso: “Chiamala scema…”

“È come se te lo avesse dato Barù”, ha concluso poi la Ricciarelli, prima di ritornare tranquillamente al tavolo da biliardo.

Le provocazioni di Delia nei confronti della Ricciarelli

In realtà, prima del bacio che ha fatto impazzire il pubblico, Delia Duran aveva più volte provocato Katia Ricciarelli. Ad esempio, la soprano le aveva detto: “Ma perché non ha le spalline quella maglia? Ti si vedono tutte le te..e. Guarda qui con tutti questi uomini” A quelle parole, Delia le ha risposto con uno spiazzante: “Ma l’unica persona che voglio far eccitare, sei tu!”

Le due in un altro momento si sono date un altro bacio, per lo più simulato, ma che ha scatenato subito le reazioni (e la fantasia) del pubblico a casa…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy