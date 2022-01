GFVip, Jessica in lacrime per il discorso della mamma di Sophie: cosa le ha detto

La madre di Sophie ha accusato Jessica di poca sincerità

La puntata del lunedì sera del GF Vip ha regalato a Sophie un momento d’affetto: è infatti arrivata sua madre per supportarla ma anche per farle un discorso preciso sui rapporti stetti all’interno della casa.

La mamma di Sophie non è andata tanto per il sottile, soprattutto nei confronti di Jessica e del rapporto di quest’ultima con Sophie e con Alessandro Basciano.

“Sono venuta qui per farti aprire gli occhioni che hai chiuso per troppo tempo […] La casa è grande e molte cose ti sfuggono, ma a me no e ascolto tutto. L’amicizia deve andare su due binari uguali” ha affermato la mamma di Sophie.

La mamma di Sophie contro Jessica: “Devi evitare quello che fai con Alessandro”

In seguito la donna si è rivolta proprio a Jessica: “Perché non dici le cose in faccia? Io sono qui per farti passare un messaggio: devi evitare quello che fai con Alessandro. Cara mia, Lulù ti ha detto una cosa perfetta e tu ti sei arrabbiata con lei […] Ascolta tua sorella, ha detto parole sante: “Stai facendo una brutta figura”, e te lo ripeto io da fuori”.

Jessica, a diretta conclusa, è scoppiata a piangere: ci è rimasta molto male per le accuse della mamma di Sophie e a consolarla è arrivato proprio Alessandro Basciano, che ha cercato di farle capire che da fuori le cose vengono percepite diversamente.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy