GfVip, la proposta notturna di Barù a Jessica: dormiamo insieme? La scena che forse vi siete persi

I fan della coppia - che coppia ancora non è - Jessica Selassié e Barù possono ancora sperare che tra i due nasca qualcosa?

I fan della coppia – che coppia ancora non è – Jessica Selassié e Barù potrebbero aver perso una scena tra i due che lascia aperta una piccola porticina in chi spera che tra i due scocchi la scintilla.

Nonostante Barù abbia mostrato tutte le sue resistenze, parlando chiaro sia con Lulù che con Sophie, il nipote di Costantino della Gherardesca si è lasciato andare a un dialogo ironico con Jessica che sembra riaccendere le speranze, soprattutto nei fan che commentano su Twitter le vicende tra i due.

Barù a Jessica: “Dormiamo insieme?”

“Dormiamo insieme stanotte?” ha chiesto Barù, “Va bene, io non ho paura. Sei tu che non sei pronto, che sei un timidone, sai che sono brava a provocare: non mi provocare”.

“No io dormo solo stanotte, un altro mesetto e sono pronto” ha risposto scherzando Barù, consapevole di piacere a Jessica ma ancora restìo a lasciarsi andare. Riusciranno i due a trovare un punto d’incontro prima che il GF Vip termini definitivamente?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy