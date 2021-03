GfVip, Giulia Salemi e la sorpresa per Pierpaolo: cosa accadrà dopo la puntata Foto

Giulia Salemo non vede l'ora di riabbracciare il suo Pierpaolo. Vada come vada, per dopo la puntata ha organizzato per lui una sorpresa

Elena Balestri - - Ultimo aggiornamento

Sono in molti ad attendere la finale del GfVip, non solo gli spettatori e i concorrenti, ma anche gli ex gieffini come Giulia Salemi. Pierpaolo Petrelli è ancora all’interno della casa e finalmente vada come vada da stasera sarà libero. LEGGI ANCHE: — GfVip, critiche a Dayane per il consiglio dato a Pierpaolo su Giulia Secondo quanto urlato da qualcuno fuori dalla casa, Giulia avrebbe una sorpresa per il suo amato. Avrebbe prenotato una suite! I concorrenti sorridono e Pierpaolo ringrazia felice. Siamo certi che anche lui abbia molta voglia di rivedere la sua bella e finalmente lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere vivere il loro amore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo e Giulia (@prelemilandia) Nei commenti qualcuno rimprovera la voce fuori campo per aver rovinato la sorpresa, qualcun altro invece lo applaude, visto che la Salemi lo aveva annunciato qualche giorno fa su Twitter. Sorpresa o non sorpresa siamo certi che a Pierpaolo il gesto faccia molto piacere. Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy