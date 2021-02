‘Devi educare bene, buttala sulla parete’, Dayane criticata per i consigli a Pierpaolo sul rapporto con Giulia

Al GF Vip Dayane Mello 'istruisce' Pierpaolo Pretelli su come vivere l'intimità con Giulia Salemi: il web insorge per le sue parole

Si scatena una nuova polemica al Grande Fratello Vip, che vede al centro ancora Dayane Mello e in particolare alcune frasi che avrebbe rivolto a Pierpaolo Pretelli parlando del suo rapporto con Giulia Salemi. Ma cosa avrà mai detto la modella brasiliana? E perché il web se la sta prendendo così tanto?

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Dayane e Rosalinda nel letto insieme stanotte? Le ragazze negano e Samantha incredula afferma: ‘Ho sognato?’

Dayane Mello istruisce Pierpaolo sul come vivere il suo rapporto con Giulia Salemi, ma il web non la prende bene… Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Dayane spiega a Pierpaolo come vivere il suo rapporto con Giulia Salemi

Partiamo dal principio. A finire nell’occhio del ciclone sono state le battutine che Dayane Mello ha rivolto a Pierpaolo Pretelli, al quale ha praticamente spiegato come vivere i suoi momenti di intimità insieme a Giulia Salemi…

“Non pensare di amarla – ha esordito la Mello – trattala male così impara già subito, devi educarla bene! Buttala sulla parete subito che così impara. Non devi fare troppo ‘gne gne gne’, altrimenti dopo c’è solo quello. Tu prima capisci cosa ti piace e poi dai anche quello che piace a lei”.

LEGGI ANCHE — GF Vip, Dayane come sa dell’inizio di Sanremo per il 2 Marzo? Ecco dove potrebbe averlo sentito

La reazione del web dopo le parole di Dayane Mello

Inutile dire che il web non ha preso affatto bene le affermazioni di Dayane nei confronti di Pierpaolo (e di Giulia).

“Che schifo,quanto siete caduti in basso – ha twittato un fan – prendete provvedimenti seri una volta per tutte! Toglietele la finale di nuovo in gioco!”

E ancora: “Femministe, dove siete? Altro che cazziatone, PUNIZIONE giusta, come l’hanno avuta gli altri”.

Dayane paladina delle femministe spiega a PP cosa dovrà fare a letto con Giulia:

“non pensare di amarla, trattala male così impara già subito, DEVI EDUCARLA BENE”

perla finale:

“Tu prima capisci cosa ti piace e poi dai anche quello che piace a lei”🥴#sovip #tzvip #gfvip #prelemi pic.twitter.com/CnzLpxK34h — lopinionista | la messa è finita (@lopinionistaweb) February 25, 2021

"Deve educare bene","prendi e buttala sulla parete subito"

Femministe,dove siete?

Altro che cazziatone,PUNIZIONE giusta,come l'hanno avuta gli altri.E mi raccomando vi aspetto con il classicone "eh ma Oppini" per mettervi a tacere come meritate voi e la vs protetta!#tzvip #gfvip — Yruna #ARMAMENTOZORZANDO👑🐀🐍🍪 (@YrunaMakeAWish) February 25, 2021

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy