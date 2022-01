GfVip, Giucas e Valeria lo fanno alle 2 di notte: la scena esilarante ripresa dalle telecamere

Una scena esilarante ha fatto particolarmente ridere gli utenti sui social: due gieffini si sono ritrovati alle prese con ricordi strampalati e risate fragorose.

Una scena esilarante ha fatto particolarmente ridere gli utenti sui social: due gieffini si sono ritrovati alle prese con ricordi strampalati e risate fragorose, in piena notte.

Si tratta di Valeria Marini e Giucas Casella, che alle 2 di notte si sono messi a recitare i nomi dei 7 nani: peccato che nessuno dei due se li ricordasse.

In particolare Giucas ha tirato fuori dei nomi alquanto bizzarri: Spigolo, Mestolo, Pollice e Mignolo. Casella era proprio convinto di questi quattro nomi improbabili e Valeria non è riuscita a trattenersi dalle risate, cercando di convincere Giucas che quei nani non esistevano affatto.

Anche Valeria però non è riuscita nell’impresa di ricordarli tutti a parte Dotto, Brontolo e Cucciolo. Gli altri nani purtroppo sono andati dispersi tra le risate e i ricordi confusi di Giucas.

