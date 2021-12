GF Vip, Giucas Casella e il furbo consiglio dato a Sophie per evitare che Basciano possa uscire: le critiche

Al GF Vip, Giucas Casella stupisce tutti con il suo consiglio 'esplicito' a Sophie Codegoni per tentare di salvare Alessandro Basciano

Molti telespettatori del GF Vip sono rimasti colpiti da un consiglio che Giucas Casella ha dato a Sophie Codegoni su Alessandro Basciano. Tra chi invoca l’espulsione dell’illusionista e chi è rimasto colpito di tanta strategia da parte sua, cosa avrà mai detto Giucas?

Il consiglio di Giucas Casella a Sophie Codegoni per salvare Basciano

Andiamo con ordine. Con Alessandro Basciano in nomination e a rischio eliminazione, Sophie Codegoni è sempre più disperata per via del rapporto sempre più intenso che sta stringendo con il nuovo coinquilino. Fin qui nulla di particolare, almeno fino a quando Giucas Casella non è intervenuto a darle un consiglio per tentare di salvarlo.

“Tra mezz’ora andate in sauna e datevi un bacio altrimenti la gente pensa che ti piace, ma non così tanto”, ha detto Giucas Casella a Sophie. “Anzi no, sapete dov’è bello? In piscina!”, ha aggiunto subito dopo.

E poi ha consigliato alla Codegoni di dormire insieme a Basciano la notte prima della puntata per spingere il pubblico a salvarlo: “La gente deve vedere che voi state insieme. Se tu lo vuoi salvare così devi fare. Il giorno prima della puntata dovete dormire insieme. Andate là e dormite insieme, se volete vengo io e vi aggiusto i cuscini”.

La reazione dei telespettatori del GF Vip di fronte al consiglio di Giucas

Questi consigli hanno stupito non poco i telespettatori, soprattutto perché sono arrivati da parte di Giucas Casella, considerato sempre un po’ troppo ‘ingenuo’ dalla gran parte dei fan del GF Vip. Qualcuno è addirittura arrivato ad invocare l’espulsione dell’illusionista per via di un consiglio tanto esplicito.

Altri, invece, hanno segnalato che non è detto che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano decidano di seguire il consiglio di Giucas Casella. Ma cosa succederà davvero?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy