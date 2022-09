GfVip, erezione-gate in diretta tv. La battuta di Alfonso Signorini stupisce il pubblico

Edoardo Donnamaria viene "pizzicato" dalle telecamere e Alfonso Signorini non si fa sfuggire l'occasione durante la diretta

Durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5 del GF Vip, Alfonso Signorini non si è sottratto dal fare battute su un episodio che ha interessato Edoardo Donnamaria poco prima della diretta.

Edoardo, infatti, ha avuto una evidente reazione fisica mentre era a letto a chiacchierare con Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi. Così, ad inizio puntata, Alfonso Signorini l’ha salutato e gli ha chiesto se questa volta poteva alzarsi in piedi, visto che nel pomeriggio non poteva farlo…

“A parte l’erezione di Edoardo”, l’ha davvero detto alle 22.15. Alfonso ormai totalmente fuori controllo” ha twittato un utente. “La frecciatina di Alfonso sull’erezione di Edoardo in prima serata non me l’aspettavo” ha scritto qualcun altro.

“Notate come tutti stiano scherzando, ridendo o, peggio, esaltando Edoardo che mostra la sua erezione senza nemmeno avere la decenza di coprirsi, però se una Ginevra o un’altra donna in generale al Gf fa o dice qualcosa di esplicito/provocante vengono detto le peggio cose” ha scritto un altro spettatore.

“L’erezione gate ha risollevato questo primo blocco di puntata” ha invece scritto qualcun altro.

