GF Vip, è successo a Marco Bellavia nella notte: commenti feroci da parte degli spettatori. Saranno presi provvedimenti?

Al GF Vip, Marco Bellavia ha subito duri attacchi dagli altri concorrenti: ecco i commenti feroci e i provvedimenti che saranno presi

Marco Bellavia finisce sotto i riflettori al GF Vip, specie dopo quanto è avvenuto nel corso delle ultime dirette. Ma come mai il concorrente è finito sotto attacco? Cosa sta succedendo di preciso nella casa più spiata d’Italia? E quali provvedimenti saranno presi?

GF Vip: Marco Bellavia vittima degli altri concorrenti?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Marco Bellavia, nella casa del GF Vip, sembra essere diventato il bersaglio preferito degli altri concorrenti. Il suo stato di disagio, i suoi discorsi forse legati ad uno stato di depressione, stanno contribuendo ad isolarlo dagli altri coinquilini.

Cristina Quaranta si è rivolta a lui dicendo che “è esaurito“, Ginevra Lamborghini l’ha seguita a ruota libera, dicendo a sua volta che è “proprio stupido“. Nella notte, poi, Daniele Dal Moro, parlando con la Lamborghini, sembra essersi accanito ulteriormente sul coinquilino con parole davvero tremende.

Lo stesso Charlie Gnocchi ha mostrato insofferenza nei suoi confronti quando ha provato a parlare della sua storia, così come anche Gegia che l’ha mandato via dalla camera…

Saranno presi provvedimenti per la situazione di Marco? Le parole di Alfonso Signorini

Brutte parole e brutti atteggiamenti nei suoi confronti, tant’è che più di un telespettatore si sta chiedendo come mai Marco stia diventando il capro espiatorio della casa, una vera e propria vittima di quello che sembra essere bullismo a tutti gli effetti.

Della questione Bellavia, durante l’ultima puntata, ha parlato anche Alfonso Signorini, dicendo: “Marco ha lanciato un appello importante, un SOS. Ha bisogno, dal suo punto di vista, di un aiuto. Perché è una persona – lui stesso si è definito così – poco equilibrata. Allora io mi sento in dovere di dire al nostro pubblico che io e tutto lo staff del GF Vip vogliamo andare molto più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora anche un team di psicologi, avremo modo di analizzare a dovere il suo disagio. Molto spesso in un game ci si ferma alla superficie, ma noi vogliamo andare alle radici di questo disagio, perché qualora si tratti di qualcosa di più serio faremo in modo di aiutarlo. Se dovesse aiutarlo rimanere nella casa lo faremo rimanere, altrimenti lo faremo uscire“.

Molto probabile, dunque, che in seguito agli atti di ‘bullismo’ o comunque di insofferenza nei suoi confronti, Marco sia stato sentito da un team di psicologi che valuterà la possibilità che possa uscire dalla casa. Ma saranno presi dei provvedimenti nei confronti delle persone che lo hanno attaccato? Sui social in molti li stanno chiedendo…

