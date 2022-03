GfVip, dopo la lite con Barù nuovo malore per Lulù? Cosa rivela 

Lulù si sente male dopo una discussione accesa con Barù

Nella casa del GF Vip gli scontri ormai sono all’ordine del giorno e la finale è sempre più vicina, attesa per il 14 marzo 2022.

Gli equilibri sono saltati e dopo così tanti mesi di convivenza forzata anche i rapporti più solidi sembrano cedere sotto le telecamere.

Molti dei concorrenti sono ai ferri corti e non perdono occasione per discutere. È ciò che è successo nella stanza blu, dove Barù e Lulù hanno discusso in modo molto acceso.

Lo scontro tra Barù e Lulù

Tutto sarebbe scoppiato per via di alcuni vestiti nell’asciugatrice e Lulù si sarebbe sentita male, a tal punto di vomitare la cena. Il web come sempre si è diviso e non tutti difendono Lulù, che ancora una volta è sembrata esagerata e infantile nei modi.

“Io come Manila che guardo questo cinema surreale all’una e mezza di notte”, “Scappa Barù da questa famiglia di matti!”, “Questo discorso è fuori da ogni logica, addirittura ci ha messo dentro che ha vomitato, incredibile”, “Non ha solo pianto in bagno, ha anche appena vomitato se la vogliamo dire tutta”, sono alcuni dei commenti su Twitter che hanno commentato l’ennesima litigata nella casa.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy